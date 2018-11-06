Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ayaz: “60 milyon insan savaş olmadığı halde hayatını kaybetti”

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca'nın moderatörlüğünde gerçekleşen “Savaş ve Diplomasinin Değişen Yüzü'” başlıklı konferansta açılış konuşmasını USAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ayaz yaptı. Ayrıca Nişantaşı Öğr. Üyesi Dr. Rüştü Salim Savaş Biçer, Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, Uludağ Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Barış Özdal'da hazır bulundu.

“Milli silah sanayinin önemi artıyor”

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, değişimin çok yoğun yaşandığını söyleyen USAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ayaz, “Küreselleşme dediğimiz bu olgu, siyasal, sosyal ve kültürel etkilerinin yanında savaş ve diplomasi olgularını da etkiledi. Diplomasi sadece Dışişleri ekibinin yaptığı bir aktivite değil, artık STK'ların, kanaat önderlerinin de destek verdiği bir eylemdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana büyük bir savaş olmamasına rağmen, 60 milyon insan çatışmalarda hayatını kaybetti. Bu nedenle savaşların diplomasi yoluyla önlenmesi çok önemli. Günümüzde savaşların türü de değişti. Ekonomik, siber ve benzeri yöntemlerle savaşlar yapılıyor. Gelişmiş ülkelerin savaşta da diplomaside de başarılı olduğu göz önünde bulundurulursa, milli silah sanayisi daha da geliştirilmelidir” dedi.



“Artık savaşlar dijital ortamda yapılacak”

İçinde bulunduğumuz yüzyılın değişimin en yoğun yaşandığı yüzyıl olduğunu ifade eden Uludağ Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Barış Özdal, “Küreselleşme dediğimiz olgu, siyasal, sosyal ve kültürel etkilerinin yanında savaş ve diplomasi olgularını da etkiledi. Diplomasi sadece dışişleri ekibinin yaptığı bir aktivite değil, artık STK'ların, kanaat önderlerinin de destek verdiği bir eylemdir. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte klasik anlamda bir savaş ve diplomasiden bahsedebiliriz. 1991 ve sonrasında savaş ve diplomasinin konsepti tamamen değişti. Temel parametrelerin değişimi; uluslararası sistemin değişimi, tehdit ve riskler, karşılıklı bağımlılık olarak üçe ayırabiliriz. Dünyada uluslar üstü örgütler, çokuluslu markalar ve diller üzerinden karşılıklı bağımlılık gelişti. Artık diplomasi ve savaş masa başında veya sahada değil, dijital ortamlarda yapılacak. Bu nedenle dünyayı artık farklı açılardan görmemiz lazım. Algı, savaş ve diplomasiyi değiştirir” ifadelerinde bulundu.

“Ana sebep hegemonların egemenliklerini yaymak istemesi”

Savaş ve diplomasinin tarih boyunca ele alınan iki kavram olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, “Dünya çok kutupluluğa değil merkezliliğe evriliyor. Kutupluluk hegemonik bir yapı gerektirir. Dünya ne zaman hegemonik bir yapıda olmazsa savaş çıkar. Çünkü dünya savaşlarının ana sebebi birkaç hegemonun egemenliğini dünyaya yaymaya çalışmasıdır. Bugün benzer bir süreci yaşıyor olsak da teknolojik gelişimi her zaman göz önüne almamız gerekir” diye konuştu.

“Savaşlar değişse de savaştan zarar görenler değişmiyor”

Konuşmasına savaş bölgelerinden zarar gören çocukları gösteren video ile başlayan Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Rüştü Salim Savaş Biçer, “Savaşlardan kazançlı çıkan hiç olmadı. Aslında zarar görenler, hep aynı. Sürekli bir değişim var. Her şey değişiyor. Sanayi 4.0, 5.0, 6.0 olmasına rağmen biz hep sıfırız. Savaşta hep çocuklar, masumlar ağlıyor. Aslında değişenler kıyafetler, teçhizatlar daha ağır silahlar her şey değişse de savaştan zarar görenler değişmiyor” dedi.

“Diplomasi gündelik hayattan düşmeyecek”

Habil'le Kabil arasında dökülen kandan bu yana savaş ve diplomasinin gündelik hayattan ve uluslararası boyuttan asla düşmeyeceğini söyleyen Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, “Savaş gelişmenin motorudur. Nüfus sayımı, düzenli ordu, vergi toplama savaşın toplumlara kazandırdığı hususlardandır. Savaşmadan güçlü olmanın, nükleer gücü temsil etmenin yolu diplomasi masasında güçlü olmaktan geçer” dedi.

Konferansın sonuna doğru öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi.