Dr. Özkaya: ''Yaklaşık 100 kişiden 30'u obezite hastalığıyla mücadele ediyor'

Diyabet ve obezite tedavilerinde önde gelen sağlık firmalarından Novo Nordisk, Eczacılık Günü'nü kutlamak amacıyla Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde çeşitli etkinlikler düzenledi. Tedavi edilebilen kronik bir hastalık olan obeziteye de dikkat çekilen ve yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte vücut kitle endeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirildi. Medipol Üniversitesi'nin VKİ 23 çıktı. Etkinlik 'Harekete Geç' sloganı ile eğlenceli ve hareketli bir ritim aktivitesi eşliğinde başladı.

Etkinlik kapsamasında düzenlenen ve Dr. Ecz. Metin Uyar’ın moderatörlüğünde yapılan 'Alışkanlıkları'nı Değiştir' konulu ilk panele, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden Omurtag, Psikolog Dr. Feyza Bayraktar ve Novo Nordisk Türkiye Medikal Direktörü Dr. Rabia Demet Özkaya konuşmacı olarak katıldı.

''Öncelikli amacımız, obeziteye çare bulmak''

Dr. Rabia Demet Özkaya şöyle konuştu: ''Bir sağlık firması olarak, Eczacılık Günü'nü Medipol Üniversitesi'nde eczacılık öğrenim gören arkadaşlarla birlikte geçirmek istedik. Odaklanmak istediğimiz bir diğer konu obezite. Obezite, 21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Ülkemizde yaklaşık 100 kişiden 30'u obezite hastalığıyla mücadele ediyor. Obezite sadece şekilsel bir sorun değil, aynı zamanda birçok ciddi komplikasyona yol açan kronik bir hastalıktır. Obezite hastalığı; kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, eklem hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalığın öncüsü. Özellikle bugün eczacılık fakültesi arkadaşlarımızla yeni bir hareketi hayata geçirmek için bir araya geldik. Hadi diyoruz, hareket edelim, alışkanlıklarımızı değiştirelim, dengeli beslenelim ve iyi yaşayalım. Hareket etmek ve iyi yaşamak, obezitenin engellenmesinde rol oynayacak. Bizim öncelikli amacımız, obeziteyi tedavi etmek''.

14 Mayıs Eczacılık Günü’nün, 50 yıldır çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyleyen Prof. Dr. Gülden Omurtag, ''Bilimsel Eczacılığın 179'uncu yıl dönümü. Bu etkinliğimizde sektörün önde gelen bir sağlık firmasıyla obezite farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. 'Hadi Medipol' sloganıyla yola çıktık. Eczacılar sağlıklı yaşam, dengeli beslenme ve iyi yaşama konusunda bireylere en yakın danışmanlık yapabilecek olan sağlık mensupları. Bu nedenle eczacıların, diyetisyenlerin ve hekimlerin hep bir arada, bu farkındalığı ülkemizdeki bireylerin sağlığı ve gelecek nesillerin sağlığı için oluşturmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu etkinliğin Eczacılar Günü'ne denk gelmesi bizim için önemli'' dedi.

''Dünyada obez nüfusu 615 milyon oldu''

Obezite sayısının fazlalığına dikkat çeken Dr. Burak Cem, ''Bugün obezite alanında farkındalık oluşturmak için buradayız. Dünyada obez nüfusu 615 milyon oldu. Yani toplam nüfus olarak neredeyse 3'üncü büyük ülkesi diyebiliriz. Artık obez insan sayısı dünyadaki açlık sınırındaki insan sayısını geçmiş durumda. Yani çok yiyoruz, sağlıksız yiyoruz. Bugün genç eczacı adaylarımızın hayatlarına dokunabilirsek, biraz olsun farkındalık oluşturup insanları harekete geçirebilir ve sağlıklı beslenme ve iyi yaşamaya teşvik edebilirsek, onlar sayesinde toplumdaki obezite artışının önüne geçebiliriz'' şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen 'Dengeli Beslen, İyi Yaşa' konulu ikinci panel ise sunucu Murat Güloğlu'nun moderatörlüğünde, Diyetisyen ve Aşçı Ayça Alara Aycan ve Fitness Eğitmeni Murat Bür'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Ayça Alara Aycan, kilo aldırmayan lezzetli tariflerini ve sırlarını öğrencilere yönelik pratik uygulama yöntemleriyle paylaşırken, Murat Bür, düzenli olarak yapılan sporun obezite riskini azaltarak sağlıklı yaşama olan katkısını sahnede göstererek anlattı.

Adem Gürer - Murat Ergin

