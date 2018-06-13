‘Dr. Suat Günsel Bursu’ kazanan öğrencilere başarı belgeleri verildi

Öğrencilere aidiyet duygusunu anlattı…

Yakın Doğu Koleji 2018-2019 Seviye Tespit ve Giriş Sınavı sonuçlarına göre, Dr. Suat İ. Günsel Bursu ve tam burs almaya hak kazanan öğrencilere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.Suat İ. Günsel tarafından başarı belgeleri verildi.

Öğrencilere yaptığı konuşmada aidiyet duygusunun önemi anlatan Dr. Suat İ.Günsel, Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin parlak, emniyette ve geleceği garanti altında olduğunu söyledi.

Dr. Günsel, “Siz ayrıcalıklı öğrencilerle burada beraber olmak, gözlerinizin içine bakmak, var olduğunuzu ve bütün olduğunuzu görebilmek benim için kökleşmek anlamına geliyor ki bu topumlar için çok önemli bir olgudur” şeklinde konuştu.

Toplumlar için kökleşmenin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Günsel, Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilerin kökleşmek için gerekli olan zeka ve yürek olgusunu birleştirmeyi başardığını ifade etti. “Kökleşmek, büyük düşünmek ve hayallerimizin peşinden koşmak” olgularına dikkat çeken Dr. Suat İ. Günsel; “Bundan 12 yıl önce dünyanın sadece 28 üniversitesinde olan ve ederi 8 milyon dolar civarında olan süper bilgisayar almaya karar verdim. Herkes, önceliğimizin bu olmaması gerektiği konusunda hemfikirken ben bu bilgisayarla öğretmenimizin ve öğrencimizin daha büyük düşüneceğini biliyordum. Tüm karşı çıkmalara rağmen ben, “bu bilgisayar benim büyük düşünmem konusunda dahi olsa, işe yarayacaksa alalım dedim. Büyük düşünmemi de sağladığını düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs coğrafyasında ve Kıbrıs nüfusunda otomobil üreten bir duruma geldiğimiz büyük düşünmenin önemini gösteriyor ” dedi.

Ortaokuldayken araba üretme hayalinin olduğunu dile getiren Dr. Günsel, hayallerin olması gerektiğinin altını çizerek, öğrencilere büyük düşünmeleri ve büyük hayaller kurmalarını öğütledi.

“Hepsini reddettim“

Sözlerinin sonunda her zaman yaptıklarıyla değil yapmadıkları ile övündüğünü dile getiren Dr. Suat İ. Günsel;“Bugüne kadar birçok ülkeden kendi ülkelerine üniversite ve hastane yapmam için birçok teklif geldi. Hepsini reddettim. Sadece yeteneğimi ve bilgimi koymamı istediler benden ve yine hayır, dedim. Çünkü enerjimin bu ülkenin dışına çıkmasını istemedim. “Kökleşmek, büyük düşünmek ve hayallerimizin peşinden koşmak” bu söylediğim üç olguyu unutmayın” dedi.

Veliler Yakın Doğu Koleji hakkında bilgilendirildiler…

Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında yer alan etkinlikte, okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenler yer aldı.

Etkinliğin ardından ortaokul Müdür yardımcısı Ömer Özkan, velilere ve yeni öğrencilere okul sistemini anlatarak okulu tanıtıcı bilgiler verdi. Okul olarak eğitime verdikleri önemi ifade eden Müdür yardımcısı Özkan, velilerden gelen soruları yanıtladı. Hiçbir ücret ödemeden Yakın Doğu Kolejinden Dr.Suat Günsel Bursu alma hakkı kazanan öğrencilere eğitim aldıkları süre içerisinde her ay 400 TL harçlık verilecek olması öğrencileri mutlu etti.