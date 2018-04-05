Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 1. Girne Maratonu’nun destek sponsoru

“Seni hiç tanımasam da SENİN İÇİN KOŞUYORUM” sloganıyla 8 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek maratonun geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erecek, erkek ve kadın kategorilerinde “3, 7 ve 21 kilometre” koşulacak maraton için 3 Nisan 2018 tarihinde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de bir kayıt masası oluşturuldu. Hastane ve üniversite personelinin yoğun katılım gösterdiği 1. Girne Maratonu’na 59 kişinin kaydı gerçekleştirildi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, bu kadar geniş çapta düzenlenen maraton etkinliği ile sağlıklı bir yaşamın ön koşulu olan sportif etkinliklere dikkat çekilmesinin önemine işaret ederek bunun yanında sosyal sorumluluk açısından farkındalık oluşturan bu etkinlik ile maddi ve manevi olarak bu alanda gönüllü çalışan bir vakfa destek verilmesinin de çok değerli bir çaba olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bulakbaşı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak böylesi özel bir etkinliğe destek sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, maratona kaydolup destek veren Hastane ve Üniversite personeline teşekkür etti.