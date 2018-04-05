Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 1. Girne Maratonu’nun destek sponsoru

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 1. Girne Maratonu’nun destek sponsoru

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, 1. Girne Maratonu’na, gün boyunca sağlayacağı ambulans hizmeti ile destek sponsoru oldu.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 1. Girne Maratonunun destek sponsoru

05 Nisan 2018 14:32

“Seni hiç tanımasam da SENİN İÇİN KOŞUYORUM” sloganıyla 8 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek maratonun geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.
Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erecek, erkek ve kadın kategorilerinde “3, 7 ve 21 kilometre” koşulacak maraton için 3 Nisan 2018 tarihinde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de bir kayıt masası oluşturuldu. Hastane ve üniversite personelinin yoğun katılım gösterdiği 1. Girne Maratonu’na 59 kişinin kaydı gerçekleştirildi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, bu kadar geniş çapta düzenlenen maraton etkinliği ile sağlıklı bir yaşamın ön koşulu olan sportif etkinliklere dikkat çekilmesinin önemine işaret ederek bunun yanında sosyal sorumluluk açısından farkındalık oluşturan bu etkinlik ile maddi ve manevi olarak bu alanda gönüllü çalışan bir vakfa destek verilmesinin de çok değerli bir çaba olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bulakbaşı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak böylesi özel bir etkinliğe destek sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, maratona kaydolup destek veren Hastane ve Üniversite personeline teşekkür etti.  

Etiketler: Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, koşu, sağlık, sponsor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç