Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde toplu sünnet töreni

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, törende yaptığı konuşmasında, “Sağlık kurumlarının verdikleri tedavi edici sağlık hizmeti yanında toplum sağlığını ilgilendiren konularda koruyucu sağlık hizmetide verme görev ve sorumlulukları vardır. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak üzerimize düşen sosyal sorumluluk kapsamında Lapta, Tatlısu ve Çatalköy belediyelerimizin değerli katkıları ile bugün Girne bölgemizdeki 33 küçük konuğumuzun sünnet törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sağlıkları açısından önemli bir basamak"

Projenin hayata geçirilme basamaklarına da kısaca değinen Prof. Dr. Bulakbaşı, “Değerli belediye başkanlarımız ile temasa geçilerek projeye katılacak ailelerimiz belirlendi. Daha sonra küçük konuklarımız tek tek çağrılarak muayene ve ameliyat hazırlığı ile ilgili tetikleri yapıldı. Bugünkü törenimiz öncesinde ailelerimize Doç.Dr.Çetin Volkan Öztekin tarafından sünnet öncesi ve sonrası yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirme toplantısı yapılarak aydınlatıcı bilgi ve dokümanlar sunuldu. Bugünkü törenimizin ardından da 2-5 Ağustos 2017 tarihleri arasında 33 minik konuğumuzun yapılan program çerçevesinde operasyonları yapılacak ve kısmetse hepsini sağlıkla evlerine taburcu edeceğiz. Töremizde hepinizin bildiği gibi sünnet çocukluktan erkekliğe geçiş gibi algılansa da aslında kendi sağlıkları açısından önemli bir basamaktır. İnşallah bu geçişin hepsi için acısız ve sağlıklı bir şekilde geçekleşmesini diliyorum ve emin olun ki bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi

Prof. Dr. Bulakbaşı ardından projeyi başlatan ve gönülden destekleyen kurucu rektörlerimiz Dr. Suat İ. Günsel ve Dr.Cemre Günsel Haskasap ile projemize katkı koyan Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’a, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a, projemizin medikal ayağını gerçekleştirecek olan Doç.Dr.Çetin Volkan Öztekin, Dr. Mehmet Yavuz Selhanoğlu, Dr.Mehmet Ali Baş, Dr. Necati Arıcı, Dr. Meltem Tabuk başta olmak üzere cerrahi ve anestezi ekiplerimize, hemşirelik müdürlüğümüze ve Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi hastanesinin bu güzel etkinlikte görev alan tüm personeline, sünnet projesinin ve bu güzel günün organizasyonunda görev alan başta Girne Üniversitesi Vakfı Müdürü Mutlu Soykurt olmak üzere üniversitemizin ve hastanemizin idari personeline değerli ve özverili katkıları için saygılarımı sunarım” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Nail Bulakbaşı’nın ardından söz alan Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ise törende yaptığı konuşmada kısa bir süre önce hastaneyi detaylı ziyaret etme fırsatı bulduğunu, gördüklerinden ve kaliteden çok etkilendiğini söyledi. Namsoy, bölgemize Günsel ailesi tarafından kazandırılan bu muhteşem hastenenin sosyal sorumluluk projesinde birlikte işbirliği içinde çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yeni sağlık projeleri üstünde işbirliklerinin devam edeceğinin müjdesini verdi. Sünnet olan tüm minikleri kutlarken, projenin gerçekleşmesi için özveriyle çalışan herkese teşekkürlerini sundu.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlkay Salihoğlu ise konuşmasında “Girne Üniversitesi’nin tüm fakülteleri ve hastanesiyle bölgeyle bütünleşmekte olduğunu ve gün geçtikçe bölgenin ihtiyaçlarını gözeten ve çözüm üreten bir kurum olma yolunda ilerlediğini belirterek, projenin gerçekleşmesinde katkı koyan tüm belediye başkanlarına, görev alan tüm doktor ve yetkililere teşekkürlerini sundu ve tüm minikleri kutladı.

Konuşmaların ardından toplu Sünnet Töreni’ne katılan çocuklar çeşitli oyunlar, yüz boyama, atla gezi gibi etkinliklerle keyifli dakikalar geçirdi. Sünnet Töreni kokteyl ile sona erdi.

