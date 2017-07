Dr. Suat İ. Günsel “15 Temmuz şeytani bir teşebbüstür”

15 temmuz’u şeytani bir teşebbüs diyerek bahseden Dr. Suat İ. Günsel’in mesajı ise şu şekilde;

“Demokrasi yolunda yaşarken, demokrasinin koşullarının sağlamlaştırılmasını hedeflerken hemen bütün kurumlara mensup insanların bu hayat tarzı içerisinde görev yapması olağan karşılanır. Ne zaman ki, Türkiye’mizde, siyasal sisteme ve onu yaşatan toplumsal hissiyata bir pusu kurulur, işte o zaman her tür resmi kuruluş ve özellikle milletin öz varlığını temsil eden doğal birlikler çok daha fedakâr olurlar, gözleri vatanlarının, milletlerinin selâmetinden başka şey görmezler.En dehşet verici olanı ise, böyle bir uğursuz ve hâin tuzağın yıllar boyunca hazırlanmakta oluşunun öğrenilmesiyle yaşanır."

“15 Temmuz şeytanî teşebbüsünün, Devlet hayatına, siyasal sisteme ve rejime, Türkiye’mizin önderliğini üstlenen kimliklere karşı çok derinlerde hazırlanmış bir büyük komplo ve darbe teşebbüsü olmuştur. Başta Türkiye’mizin Sayın Cumhurbaşkanı’nın en kararlı bir şekilde vaziyet etmesiyle darbeyi boşa çıkaran azmi; devlet hizmetindeki silahlı kuvvetler komutanlarından, güvenlik kuvvetleri âmirlerinden, bütün rütbesiz güçlere kadar nasıl bir kahramanlık beraberliği meydana getirildiğini gördük, öğrendik, birçok boyutu itibariyle öğrenmeye devam etmekteyiz.”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapısı, hayat dokusu, amacı ve hayat dinamikleri bakımından, tam bir yükseköğrenim adası olduğunu bilmeyen kalmamıştır denilebilir.Ancak bu eğitim, Anavatanı Türkiyesiyle bir büyük maddî ve mânevi bütünlüğü hedeflediği ölçüde eğitimde yüksek düzeyler gerçekleştirmekte ve yine, eğitim seferberliğini çok yüksek seviyelere taşımaktadır.Tevâzuyu elden bırakmış sayılmazsak, bu büyük tasarımın öncüsünün Yakın Doğu Üniversitesi olduğunu iftihârla belirtmek isteriz.”

İlk günden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi başta Kurucu Rektör olarak taşıdığımız sorumluluktan hareket eden bünyesiyle; yöneticileri ve eğitici kadrolarıyla, her kademe görevlileriyle, ve tabiî, asıl, öğrencilerinin dinamizmiyle her tür darbe fiiliyatına ve zihniyetine sonuna kadar duracak bir kararlılıkla varlığını sürdürmektedir.15 Temmuz hainliklerine karşı bizler her ân, teyakkuz ve mücadele halinde olmayı ilke edinmiş bulunmaktayız.”

“Bu andımızın gereğini Türkiyemizle ve halkımızla paylaşmak başlıca amacımızdır.”