Dr. Sümer, Türkiye Gayrimenkul Fonu’yla ilgili bilgi verdi

AE Arma-Elektropanç Strateji, İş Geliştirme ve Kontratlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Levent Sümer, ‘Türkiye Gayrimenkul Fonu’ ile ilgili açıklama yaptı. Sümer, kendisinin geliştirdiği modeli, büyüyen Türkiye’nin büyük yatırım projelerini finanse edecek, aynı zamanda sermaye piyasaları, gayrimenkul sektörü ve bireysel emeklilik fonlarını büyütecek bir finansman ve yatırım ekosistemi olarak nitelendirdi. Sümer, geliştirdiği sistemin Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora tezi olarak sunulduğunu söyledi. Sümer şunları kaydetti: “Model, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tez danışmanı Doç. Beliz Özorhon Orakçal ve tez jüri üyesi SPK eski başkanı Prof. Vedat Akgiray tarafından da son derece başarılı ve inovatif bir model olarak değerlendirildi”.

Gayrimenkule Dayalı Bireysel Emeklilik Sistemi de öneriliyor

Türkiye Gayrimenkul Fonu’nun, Gayrimenkule Dayalı Bireysel Emeklilik fonları ile entegre çalışarak, diğer finans kuruluşlarıyla beraber konut finansmanında da etkin rol oynayacağını belirten Sümer, “Çalışmada, Türkiye Varlık Fonu’nun altında veya bağımsız bir düzenleyici ve fonlayıcı bir mekanizma olarak Türkiye Gayrimenkul Fonu kurulması önerilirdi. Büyük çaplı yatırım projelerini finanse edecek ve içinde gayrimenkul yatırım ortaklıklarını, gayrimenkul yatırım fonlarını, kira sertifikalarını (sukuk), gayrimenkul sertifikalarını, girişim sermayesi yatırım fonlarını, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarını da barındıracak gayrimenkul sermaye piyasaları yatırım enstrümanlarından kurulu yatırım havuzundan oluşan yeni bir Gayrimenkule Dayalı Bireysel Emeklilik Sistemi de önerildi. Türkiye Gayrimenkul Fonu’nun, Gayrimenkule Dayalı Bireysel Emeklilik fonları ile entegre çalışarak, diğer finans kuruluşlarıyla beraber konut finansmanında da etkin rol oynayarak ve alternatif olarak Kira Getirisine Dayalı Faizsiz Konut Finansmanı sağlayarak faizsiz finansman sisteminin ülkemizde yaygınlaşmasında etkin rol oynayacak” diye konuştu.

Çalışmanın Mevcut Kamu Özel Ortaklığı (PPP) modeline hem alternatif hem de destekleyici bir bakış açısı getirdiğini dile getiren Sümeri “Bu inovatif ve vizyoner çalışmada, Türkiye Gayrimenkul Fonu sayesinde otokatılımdan çıkış oranlarının düşecek. Halkın bireysel emeklilik sistemine daha uzun vadeli bakacak ve daha yüksek katkı payları ödeyebilecek. Yatırım projelerine sürdürülebilir yeni bir finansman kaynağı oluşturulacak. Faizsiz fonların artacak ve kısa vadede uluslararası emeklilik fonları, varlık fonları, sigorta firmaları ve İslami fonları ülkemize yatırım yapacak” dedi.