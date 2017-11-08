Dr. Temoçin: 'Grip aşısı mutlaka yapılması gerekir'



YOZGAT (İHA) -

Dr. Temoçin yaptığı açıklamada,"Grip, İnfluenza adı verilen bir virüs tarafından oluşturulan, ani olarak 39 derece üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Halk arasında genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılan grip, 39-40 dereceye ulaşan ateş yapması, şiddetli halsizlik ve kırgınlığa yol açması ve eşlik eden şiddetli baş ağrıları ile soğuk algınlığından ayrılabilir. Peki nasıl bulaşır derseniz, influenza virüsü, en sık hasta kişinin öksürme ve hapşırması ile ortama saçılan damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşır. Hasta kişinin iyi yıkanmamış elleride bulaşta önemli rol oynar. Bu nedenle el yıkama hastalığın yayılmasını önlemede önemli bir basamaktır" dedi.

Grip aşı ile önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Temoçin,"Dünya Sağlık Örgütü tarafından, her yıl salgın yapması öngörülen grip virüsü türlerini içeren aşı önerilmektedir. Grip aşısı prensipte, 6 aylık ve üzeri yaş grubundan yaptırmak isteyen herkese yıllık olarak Ekim-Kasım ayında uygulanır" diye konuştu.

Alpaslan Demir