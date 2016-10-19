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Dragos Yelken Kulübü'nden Başkan Altınok Öz’e ziyaret

Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Hakan Ertunk ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Biz yöneticiler, Kartal Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız” dedi.


19 Ekim 2016 11:53

Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Hakan Ertunk, Laser Dünya Şampiyonu Haydar Baran Yılmaz ve kulüp sporcularıyla birlikte Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Ertunk, "Sayın Başkanım, bize ve sporcularımıza verdiğiniz destekten dolayı size teşekkürlerimi sunuyorum. Gördüğünüz gibi dünya şampiyonu bizden, Kartal’dan çıktı. Yelken denilince artık akla Kartal geliyor. Sporcularımız ve dünya şampiyonumuz ile birlikte size bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kartal Belediye Başkanı Öz de, "Dediğiniz gibi yelken denilince akla artık Kartal geliyor. Bu bizim değil sporcularımızın başarısıdır. Biz yöneticiler, Kartal Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bir deniz kenti olan Kartal'ı hak ettiği yere getirmek, burada su sporlarının gelişmesi, yaygınlaşması ve bu sporla uğraşmak isteyen gençlerimize imkan tanımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
 

Etiketler: Marina Dragos, Op. Dr. Altınok Öz


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