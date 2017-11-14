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Dream Chaser, uzay yolculuğuna bir adım daha yaklaştı

Ticari uzay uçağı Dream Chaser, atmosferik serbest uçuş denemesini başarıyla gerçekleştirerek uzay yolculuğu operasyonu için önemli bir adım attı. Uçak, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotlara bilimsel deneyler ve malzemeler taşıyacak.

Dream Chaser, uzay yolculuğuna bir adım daha yaklaştı

14 Kasım 2017 12:30

Sierra Nevada Corporation’a (SNC) ait Dream Chaser uzay uçağı atmosferik serbest uçuş denemesini başarıyla gerçekleştirdi ve uzay yolculuğu operasyonu için önemli bir adım atmış oldu. Gerçek ölçekli Dream Chaser test uçağı, bir helikopterle kaldırılıp 3 bin 810 metreden (12,500 ft) serbest bırakıldı ve California’daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’ne otonom iniş gerçekleştirdi. Amerika’nın ilk uzay mekiği de ilk uçuş testini Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nde tamamlamıştı. Uzay programı için önemli bir kilometre taşı olan bu denemeyle, uçuşun kritik son yaklaşma ve iniş aşamasında Dream Chaser’ın performansı kontrol edildi ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan başarılı bir dönüş modeli oluşturuldu.

En az altı uçuş yapmak üzere uzay istasyonuna gitmesi planlanıyor

Dream Chaser’ın 2020 gibi yakın bir tarihte, NASA’nın sözleşmesi kapsamında en az altı uçuş yapmak üzere uzay istasyonuna gitmesi planlanıyor. Dream Chaser bu kapsamda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotlara, çok kritik olan bilimsel deneyler ve gerekli malzemeleri ulaştırmadan sorumlu olacak.

“Test sonuçlarının başarısı beni çok mutlu etti”

SNC’nin sahibi ve CEO’su Fatih Özmen, “Dream Chaser ekibinin sürekli mükemmel başarı sergilemesinden büyük gurur duyuyorum. Geleceği temsil eden bu uzay uçağı, insanların uzayla etkileşimini değiştirme kabiliyetine sahip. SNC’nin özel ekibinin ve test sonuçlarının başarısı beni çok mutlu etti” dedi.

Fatih ve Eren Özmen ayrıca TRJet ve bölgesel yerli uçak projesi ile Türkiye’nin uzun zamandır hayalini kurduğu kendi yolcu uçağını tasarlama hedefini gerçekleştirmek için çalışıyor. Özmenler, 2015 yılında SSİK kararıyla Türkiye’nin Bölgesel Uçak Projesi kapsamında bölgesel jet uçağı üretmek üzere TRJet’i kurdu.
 

Etiketler: Dream Chaser, uzay yolculuğu

 

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