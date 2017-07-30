Drift tutkunları Atatürk Olimpiyat Stadı’na akın etti !

Otomobil sporlarında 2017 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın 2’inci yarışı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Dün başlayan yarışlara çeşitli ülkelerden birçok sporcu katılarak hünerlerini sergiledi. Kıran kırana geçen yarışlarda pist, zaman zaman lastiklerden çıkan dumanla kaplandı. Şov gösterilerinin de yapıldığı yarışlara drift severler yoğun ilgi gösterdi. Emniyet güçlerinin ve güvenlik personelinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yarışlarda 112 sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu. Hiçbir güvenlik sorununun yaşanmadığı yarışlarda hem izleyenler hem de yarışan sporcular doyasıya eğlendi.

“İnsanlar mutlu, eğleniyorlar”

Drift Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova, “Bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışını gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından yarışçılarımız var, yerel sporcularımız var. Şuanda gürültülerini duymakta olduğunuz otomobiller etap 8’de birbirleriyle çok ciddi bir mücadeleye girmiş durumdalar. Sürpriz sonuçlar var, arızalar var. Hava çok sıcak ama insanlar mutlu. Eğleniyorlar. Finale doğru adım adım gidiyoruz” dedi.

Drift tutkunu Aykut Şimşit ise drift sporunun dünyanın en iyi sporu olduğunu belirterek, “Herkesin diğer motor sporlarını bırakıp drifte başlaması lazım. Kontrolsüz bir arabayı kontrol altına alıp gitmek mükemmel bir şey. Bence bunu burada gelip eğitimini alıp yaşamalılar. Bu iş için en önemli kural bu iş için özel bir araba yapmak. Gerekli güvenlik önlemlerini almak” diye konuştu.

Emrah Kuş