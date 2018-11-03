Drift yapan sürücülere 5 bin 10 lira ceza

İlçede ara sokaklarda trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan otomobiller, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Drift yapan iki otomobili plakasından tespit ederek sürücülerini yaşanan kovalamacanın ardından yakalayan trafik ekipleri, sürücülere yeni ceza maddesinden işlem uyguladı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Beyşehir Sanayi Sitesi'ndeki Sanayi Camisi çevresinde yolu trafiğe kapatan otomobil sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yaptığı yönünde aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Yol üzerinde araçlarıyla drift yapan sürücüler, trafik ekiplerini karşılarında görünce bölgeden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Trafik ekipleri ile drift yapan araçlar arasında kovalamaca yaşanırken, plakası tespit edilen iki sürücü bir süre sonra yakalandı. Trafik ekipleri sürücüler A.E. ile G.K.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 liradan ceza uyguladı. İki sürücüye ayrıca 'dur' ikazlarına uymayarak kaçtığı gerekçesiyle de 235'er liralık ceza yazıldı. Ekipler iki sürücüye toplam 10 bin 490 liralık ceza uyguladı. Her iki sürücünün yine yeni kanun maddesinden iki ay süreyle ehliyetlerine el konulurken, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.

Ali Rıza Önses

