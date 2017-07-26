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Drift yaparken kaza yapan kadın otomobili yakmaya çalıştı

Konya'da iddiaya göre, otomobiliyle drift yapan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarptı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren sürücü otomobili yakmak isterken, bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Drift yaparken kaza yapan kadın otomobili yakmaya çalıştı

26 Temmuz 2017 14:11
Drift yaparken kaza yapan kadın otomobili yakmaya çalıştı - Tıkla İzle

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu iddia edilen Funda K. yönetimindeki 42 BRT 75 plakalı otomobil, sokak içinde 'drift' yaparken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Funda K. ise sinir krizi geçirip, otomobilin koltuklarını tutuşturdu. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde baygınlık geçiren Funda K. ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Funda K.'nin kaza yaptığı araç ise çekici ile otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin

Etiketler: drift, Konya


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