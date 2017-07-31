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Dron yardımlı uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin dron kullanarak düzenlediği operasyonda 183 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Dron yardımlı uyuşturucu operasyonu

31 Temmuz 2017 14:06

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinin Yukarı Azat mevkiinde dorn ile çalışma yapan jandarma ekipleri, orman arazisi içerindeki çam ağaçlarının arasına kenevir bitkilerinin ekildiğini tespit etti. Adli makamlardan alınan karar ile teknik imkânlardan faydalanılarak yapılan çalışmalar sonucu şahısların kimlikleri tespit edildi. Ardından harekete geçen jandarma ekipleri, boyları yaklaşık 1 metre olan 183 adet kök kenevir bitkisi ele geçirip sökerek imha ederken, olayın şüphelileri M.A.A.(53) M.A. (46) ve M.N. (38)’yi yakalayarak gözaltına aldı. M.A.A ve M.A.’nın karı koca olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.A.A. tutuklanarak H Tipi Ceza Evi’ne gönderildi.

Ayrıca operasyon aşamasında ormanlık alanın geniş olması sebebiyle dron kullanılarak farklı bölgelerde de kenevir bitkilerinin olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin benzer olaylarda da dron kullanımına devam edeceği belirtildi. 

Etiketler: dron, eskişehir


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