Konuyla ilgili Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans helikopterin hizmet verdiği Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerinin valiliklerine birer yazı gönderilerek ambulans helikopterlerin uçuşları sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak boyutta 'Drone' olarak tabir edilen insansız hava araçlarının bölge genelinde uçuş yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Ambulans helikopterlerin uçuş güvenliğinin bu insansız hava araçlarının uçuşları nedeniyle tehlikeye düştüğü, bu tür uçuşların izin dahilinde yapılmasının sağlanması, izin dahilinde yapılacak olan planlı uçuşların da o ildeki İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Komuta Kontrol Merkezi'ne telefonla aranarak bilgi verilmesi istendi.