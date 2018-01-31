DSİ Personeli Yasin Tanboğa Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit oldu

Yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekatı’nın 11. gününde silahlı kuvvetlerimiz Aziz Türk Milletinin büyük desteği ile bölgede barış ve huzuru yeniden tahsis etmek için ilerleyişine devam etmektedir. Bu harekat ile köşeye sıkışan bölücü terör örgütleri PYD/PKK, silahlı kuvvetlerimize lojistik destek sağlayan ve kritik noktalarda köprü ve mevzi inşasında destek sağlayan Devlet Su İşleri iş makinelerini hedef alarak saldırı düzenlemiş ve bu hain saldırı ile silahlı kuvvetlerimizin ilerleyişini sekteye uğratmayı hedeflemişlerdir. Saldırıda bir dozer operatörü şehit olmuş, bir tır şoförü ve bir Uzman Çavuş yaralanmıştır. Yaralılar askeri uçak ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alınmıştır” denildi.

Açıklamada, Mehmetçik ile çarpışmayı göze alamayan teröristlerin silahsız kamu görevlilerini bombalı bir saldırı ile hedef alarak hainliklerini bir kez daha gözler önüne serdikleri belirtilerek, şunlara yer verildi:

“İki yıl önce Güneydoğu’da hendek operasyonlarında olduğu gibi bugün yine silahsız bir şekilde canını ortaya koyarak görevini icra eden kamu görevlilerini hedef alarak hareket eden bölücü terör örgütlerini, terörü destekleyen, ateşleyen ve bundan nemalanmaya çalışan zihniyetleri lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan DSİ 6. Bölge (Adana) Makine Şube Müdürlüğü personeli dozer operatörü Yasin Tanboğa’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. DSİ personeli olan tır şoförü Mahmut Pakyürek’e ve Uzman Çavuş Ömer Güneş’e acil şifalar diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.”

Caner Ünver