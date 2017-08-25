DSP'li Alpay: 'Türk solu, yeniden inançlı ve laik kesimle buluşmalı'

10 Haziran 2017'de Ankara'da bir grup il başkanı ve eski partililerin katılımlarıyla genel başkan adaylığını açıklayan DSP Tokat İl Başkanı Hüseyin Alpay, hedeflerini anlattı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye'de solun yüzde 35 oyu olduğunu, ancak bu oy oranının bugün yüzde 25'ler bandında kaldığını söyleyen Alpay, "Kaybedilen yüzde 10'luk kesim DSP'ye oy vermiyorsa, CHP'ye de oy vermiyor. Biz öncelikle bu yüzde 10-12 oyu geriye kazanacağız. Türkiye'de inançlı ve laik kesimlerle yeniden buluşacağız. Ayakları bu topraklara basan, gücünü bu topraklardan alan 'yerli ve milli' olan Ecevit'in solculuğuna ihtiyacımız var. DSP'yi demokratik sol programıyla yeniden iktidara taşıyarak, Ecevit'in 'yerli ve milli' solculuk anlayışını tekrar ülkeye egemen kılmayı kendimize hedef olarak koyduk. Türkiye'nin yerli ve milli tek sol partisi DSP'yi ayağa kaldırmak öncelikli görevimiz" diye konuştu.

DSP'de bir genel başkanlık yarışı olmadığının altını çizen Hüseyin Alpay, Ecevit'ten sonra genel başkanlık yapan liderlerin partiyi yaşatmak adına büyük ve özverili çalışmalar yaptıklarını, şu anki DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da DSP'nin bugünlere gelmesinde önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Alpay, "Sayın Aksakal bütün imkansızlıklara rağmen partimizi layıkıyla temsil ederek, olabilecek en üst seviyede DSP'ye hizmet etmiştir. Bizim adaylığımız genel başkanımıza karşı bir hareket ve genel başkanlık yarışı değil, DSP'deki yeni arayışların geldiği noktada görevden kaçmadan elimizi taşın altına koyma refleksi ve hizmet yarışıdır, ötesinde bayrağı daha ilerilere taşımak arzusudur" ifadelerini kullandı.

Dursun Ekrem Er