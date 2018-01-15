Duayen Gazeteci Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Gazeteci Baki Avcı (56) için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına eşi Ümran Avcı, oğlu Baran Avcı ile Ataşehir Belediye Başkanvekili İlhami Yılmaz, çok sayıda gazeteci arkadaşı, İlyas Salman, Ahmet Arıman katıldı. Baki Avcı’nın gözyaşlı eşi Ümran Avcı, cenaze namazı sonrası eşinin tabutunu taşıyarak cenaze aracına konulmasına yardım etti.

Tabutunda Galatasaray atkısı sarılı olan Gazeteci Baki Avcı’nın naaşı Küçükbakkaköy Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına katılan Baki Avcı’nın yakın arkadaşlarından Gazeteci Eray Eroğlu, “Kendisi önce insan sonra gazeteciydi. Koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Basın tribününde her maç yan yana Galatasaray’ımıza hep destek verdik. Artık o koltuğa her baktığımda onu anacağım. Bugün bütün gazete ve televizyonların üst mevkilerde yer alan kişilerde bile emeği olan kişiydi. Acımız büyük, onun gibi bir insan Bab-ı Ali’ye bir daha gelir mi? çok zor” dedi.

Hababam Sınıfı oyuncularından Ahmet Arıman ise “Arkadaşımızı kaybettik. Daha geçen hafta Münir Özkul’u kaybettik. Çok çabuk gidiyoruz. Anı bir ölüm çok üzgünüz ve çok değerli bir gazeteci arkadaşımız. Hiç hesapta olmayan bir şey. geçen hafta Münir ağabey’e üzülürken bu hafta arkadaşımıza üzüldük” şeklinde konuştu.

Mustafa Biçer

