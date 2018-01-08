Duayen oyuncu, 10 bin kişiye ücretsiz oyunculuk eğitimi verecek

Türk sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu yönetiminde 10 bin kişiye ücretsiz oyunculuk eğitimi verilecek. MKM İstanbul Akademi ile AYPİ Cast Ajans işbirliğinde tamamen ücretsiz gerçekleşecek eğitimler, Türk film endüstrisine eğitimli ve deneyimli oyuncu kazandırmayı hedefliyor. Şubat ayı içerisinde başlayacak proje kapsamında 10 bin kişiye temel oyunculuk eğitimi verilecek.

Hedeflerinin Holywood seviyesi olduğunu belirten Aypi Cast Ajans Kurucusu Sinan Kılıç, "Sektörün oyuncu ve yardımcı oyuncu standardını Hollywood seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. En küçük rollerde bile oyuncuların eğitimli olmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Eğitimler hakkında bilgi veren Kılıç, "Sinema ve dizi sektöründeki başarısızlıkların büyük kısmının oyunculardaki eğitim eksikliği olduğunu görüyoruz. Son 10 yılda dünyaya hızla yayılan Türk dizileri ve dolayısıyla Türk film endüstrisine binlerce eğitimli oyuncu kazandırarak daha ileri bir noktaya taşımaya söz verdik. Bu sebeple ajansımıza kayıtlı 20 bin civarındaki oyuncunun 10 binine ücretsiz temel oyunculuk eğitimi vereceğiz" diye konuştu.

"Başvurular başladı"

Eğitimlerin önümüzdeki Şubat ayında başlayacağını belirten Kılıç, "Tamamen ücretsiz vereceğimiz eğitim dört hafta sürecek. İstanbul dışından da çok sayıda katılım bekliyoruz. Başvuruları almaya başladık. Bize telefon ya da e-mail üzerinden ulaşabilecekler" şeklinde konuştu.

Sektörde 20 yıldır hizmet veren Aypi Cast Ajans’ın şikayetçi olduğu konulardan birisinin de oyuncuların kayıt olduktan sonraki yıllarda profil bigilerini güncellememesi olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Oyuncuların büyük bölümü cast ajanslarına kayıt yaptırdıktan sonra profil bilgilerini, fotoğraflarını güncellemiyor. Bu da neredeyse tüm cast ajanslarının en büyük sorunu".

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yönetiminde eğitim

Eğitimler, Türk sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu yönetimindeki MKM İstanbul Akademi'de verilecek. Mecidiyeköy’de bulunan ve Şubat’ın ilk haftası açılışı yapılacak olan MKM İstanbul Akademi’nin ilk çalışması da AYPİ Cast Ajans işbirliğiyle 10 bin kişiye oyunculuk eğitimi vermek olacak. Aynı anda 30 derslik alanına sahip MKM İstanbul Akademi de; tiyatro, kamera önü oyunculuğu, drama, konservatuara hazırlık, diksiyon, spikerlik gibi birçok alanda eğitim atöyelerinin olacağı bildirildi.

