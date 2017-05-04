Dudak faciası mağdurları artıyor

Yaklaşık 1 ay önce arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G. ile tanışıp dudağını kalınlaştırmak için kalıcı dolgu işlemi yaptıran hemşire Merve Keleş (22), kullanılan madde yüzünden dudakları şişince Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Merve Keleş, dolgu iddialarını yalanlayan Soner G.’nin başka kişilere de göğüs, kalça dolgusu ve botoks yaptığını fakat bu kişilerin utandıkları için ortaya çıkmadıklarını ileri sürdü.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Keleş, “Bu kişinin dolgu yaptığı, botoks yaptığı farklı insanlarla tanıştım. Bu insanlar kendi yüzlerini göstermiyorlar fakat bana ulaştılar. Adli yargı sürecinde benimle olacaklar. O kişiye karşı artık yalnız değilim. O kişinin söylediklerinin hiçbirinin gerçeklik payı yoktur. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sağlık Bakanlığı da bu işin peşini bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Adana Emniyet Müdürlüğü’nün de bu işin içinde olduğunu biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, suçlamaları kabul etmeyen Soner G. hakkında savcılık soruşturması sürüyor.

Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici

