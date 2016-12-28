Operasyonlarda çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan 12 kişi ilk etapta gözaltına alınırken, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 ilde çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında görevli ve terör örgütü FETÖ/PDY ile bağı olduğu olduğu tespit edilen şahısları gözaltına aldı. Büyük bir operasyona imza atan Balıkesir polisi, 17 ilde 12 kişiyi gözaltına alırken, 16 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelilerin bylock kullanıcı olduğu iddia edildi.

Bahadır Demirçeviren