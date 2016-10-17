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Düğün çıkışında iki kardeş arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kastamonu’da bir düğün çıkışında iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Düğün çıkışında iki kardeş arasında silahlı kavga: 4 yaralı

17 Ekim 2016 00:27

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi’nde bir yakınlarının düğününe katılan ve aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan iki kardeş Remzi Kazancı ile Zeki Kazancı (46), düğün çıkışında karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çeken Remzi Kazancı, Zeki Kazancı’ya ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası Zeki Kazancı ile caddeden geçen Şule Ö., 6 yaşındaki kızı Ecrin K. ve 5 yaşındaki Sarp Ö. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Emniyet güçleri, olaydan sona kaçan Remzi Kazancı’nın yakalanması için çalışma başlattı. 

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU


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