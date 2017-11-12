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Düğün dönüşü feci kaza: 9 yaralı

Adıyaman’da, yakınlarının düğün töreninden çıkarak evlerine giden ailenin bindiği otomobille bir başka otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü feci kaza: 9 yaralı

12 Kasım 2017 23:08

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da, katıldıkları bir yakınlarının düğün töreni sonrası Şanlıurfa’ya giden Latif Yıldız idaresindeki 06 GFG 51 plakalı otomobille Murat Yücel idaresindeki 02 DB 925 plakalı her iki otomobil Adıyaman- Şanlıurfa yol ayrımında bulunan kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada düğün töreninden dönen Latif Yıldız, Feride Yıldız, Fatih Yıldız, Halime Yıldız ile diğer otomobilde bulunan Murat Yücel, Güler Boybaylar, Mustafa Boybaylar, Abbas Boybaylar ve Duran Boybaylar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından her iki otomobil yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
 

Etiketler: düğün, kaza

 

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