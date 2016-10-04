Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Adana güzergahından Konya istikametine gitmekte olan içinde 5 kişinin bulunduğu 42 PZ 545 plakalı otomobil, iddiaya göre Yenice yol ayrımında çıkışı kaçırınca geri geri gelmek istedi.

Aynı istikamette seyir halinde olan İ.H. yönetimindeki 80 AE 349 plakalı TIR, otomobile arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki 5 kişiden sürücü Mustafa Gelgeç ile ağabeyi Mehmet Gelgeç olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Araçta bulunan Ayşe Gürdün, Ali Gürdün ve Ali Gelgeç ise yaralandılar.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Tarsus’ta bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alınırken, TIR şoförü ise gözaltına alındı.

Otoyolda yaşanan kazanın ardından kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen Yenice jandarma ekipleri kaza yeri güvenliği ve trafik akışını yönlendirip kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazada ölen şahısların Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde yapılan düğünün ardından Konya’ya gittikleri öğrenildi.

Ersoy Yalçın