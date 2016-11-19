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Düğün dönüşü kaza: 5 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde düğünden dönen iki aracın şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında birisi bebek 5 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü kaza: 5 yaralı

19 Kasım 2016 12:50

Kaza, Seydişehir Antalya çevreyolu Muradiye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinden düğünden dönen konvoydaki Ahmet Oktay idaresindeki 34 JF 2628 plakalı cip sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik şarampole inerek 50 metre gittikten sonra durabildi. Konvoyda bulunan İsmet Birer idaresindeki 42 JF 871 plakalı otomobilde diğer aracın kaza yaptığını görünce sürücünün paniklemesi sonucu aynı şarampole indi. 

Kazada her iki araçta bulunan Murat Oktaş, Raziye Karagöz (34), Zekiye Birer (26), Recep Birer ve 1 yaşındaki Buğlem Birer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düğüne katılanları taşıyan otobüsün kazayı görerek durması üzerine yakınlarının yaralandığını görenler panik yaşadı. Yaralı yakınları da ambulansların ardından otobüs ile hastaneye gitti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Sünbül

Etiketler: Düğün dönüşü kaza, kaza


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