Düğün dönüşü kaza: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akrabaların düğününden dönen Y.E. idaresinde 33 Ak 944 plakalı otomobil, İslahiye ilçesi istikametinden seyir eden giden N. Y. yönetimindeki yabancı plakalı MTZ 455 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada bir yakınlarının düğününden dönen sürücü geldiği öğrenilen Y.E ve aynı araçta bulunan Abidin Erdağ(56), Meryem Zurnacı(80), Mehmet Can Erdağ (3), Nazlı Erdağ, Zeynep Kartal(22), diğer araç sürücüsü N.Y. ve araçta bulunan Hevin Musa yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Abidin Erdağ ille Meryem Zurnacı Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, kazayla soruşturma başlatıldı.