Turgutlu’ya bağlı Derbent Mahallesinde meydana gelen kazada İzmir-Ankara karayolunda Turgutlu istikametine seyir halinde olan Rıza Kaya (29) yönetimindeki 45 ZA 7602 plakalı otomobil tali yoldan karayolunu kontrolsüz çıkış yaptığı iddia edilen ve Mehmet Kekeç yönetimindeki 06 SB 9277 plakalı TIR’a çarptı. TIR’a çarpan otomobil hurdaya dönerken, otomobil içerisinde aynı aileden bulunan Sinan Kaya (23), Yusuf Kaya(22), Gurbet Kaya(31), Zeki Kaya(12), Fatma Kaya(46), Rıza Kaya(29) ve 3 yaşındaki Hasret I. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekibi intikal ederken araç içerisinde sıkışan yaralılar AKS ekipleri çıkardı. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Zeki Kaya ve Fatma Kaya’nın durumunun ağır olduğu diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tali yoldan karayoluna kontrolsüz çıktığı iddia edilen TIR sürücüsüne olay yerindeki vatandaşlar tepki gösterirken sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.