Düğün eğelencesi zehir oldu

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi ve Kocaali ilçesinde bulunan düğün salonlarında düğüne katılan kişiler yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edildi. Zehirlenen kişilerden 88'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 38'i ToyotaSa Acil ve Yardım Hastanesine, 6'sı Hendek ilçe Devlet Hastanesine, 3'ü Yenikent

Devlet Hastanesine, 10'u ise Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye başvuran kişiler ayakta tedavisinin yapılmasının ardından gönderilirken iki kişinin ise müşahade altında tutulduğu öğrenildi.