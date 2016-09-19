Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı Sarıpınar Mahallesi’nde köy meydanında düzenlenen düğün töreni sonunda gelinin eve girişi sırasında silahlar ateşlendi. İddiaya göre bu sırada 17 yaşındaki Ü.B. de, babası Kadir B.’ye ait av tüfeğini alarak havaya ateş açtı. Gencin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar düğünde görevli müzisyenler Reşat Emul (36) ile Birol Yandık’a (50) isabet etti. Biranda kanlar içinde yere yığılan iki müzisyen, mahalle sakinleri tarafından özel otomobille hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. İnegöl’e bağlı Hocaköy Mahallesi kavşağında karşılaşılan 112 Acil Servis ambulansına alınan iki yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacağından yaralanan Birol Yanık tedavisi sonrası taburcu edilirken, yüzünden ağır yaralanan Reşat Emul’un ilk müdahalenin ardından sevk edilmesine karar verildi. Bursa ve çevre illerdeki hastanelerle kurulan irtibata rağmen iki saat boyunca sevk edilecek hastane bulunamadı. İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki görevlilerin uğraşlarına rağmen yaralının bir türlü sevk edilememesi üzerine yaralı müzisyenin ailesi ve yakınları tepki gösterdi. Roman olmaları nedeniyle hastaları ile ilgilenilmediğini iddia edilen ailesi ve yakınları, “Bizde bu ülkenin vatandaşıyız. Evladımızın ölmesini mi bekliyorlar” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

İnegöl Roman Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Lekesizyiğit’in durumdan haberdar etmesi üzerine İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş devreye girdi. Yaklaşık 2 saat sonra yer bulunmasının ardından Reşat Emul, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda silahın 17 yaşındaki Ü.B. tarafından ateşlendiği belirlendi. Genç, suç aleti silahla birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.