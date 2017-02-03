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Düğün fotoğraflarını beyaza bürünen Kafkasör’de çektirdiler

Artvin'de yeni evlenen çift, düğün fotoğraflarını beyaza bürünen Kafkasör yaylasında çektirdi.

Düğün fotoğraflarını beyaza bürünen Kafkasörde çektirdiler

03 Şubat 2017 09:38

Boğa güreşleri ile sürekli gündeme gelen doğa harikası Kafkasör Yaylası görenleri kendisine hayran bırakıyor. Bu doğa harikası alandan faydalanmak isteyen Hülya ve Hakan çifti soluğu Kafkasör Yaylası’nda aldı. Beyaz’a bürünen Kafkasör Yaylası’nda düğün fotoğraflarını çektirerek, en mutlu anlarını eşsiz güzelliğin içerisinde, Artvin’de 9 yıldır profesyonel fotoğrafçılık yapan Hasan Avcı’nın çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler.
Havanın karlı olmasından dolayı soğuğa rağmen dış çekimlerini Kafkasör Yaylası’nda gerçekleşmesinden duydukları mutlulukları dile getiren Hakan Ateşsaçan “Hava şartları kış, soğuk. Üşüyerek de olsa dış çekimlerimizi tamamladık. Her şeye rağmen Artvin’de olmak güzel, bu ortamda olmak güzel. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımıza ve bize destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Soğuk havaya aldırış etmeyen genç çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Hasan Fehmi Demir 

 


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