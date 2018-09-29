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Düğün günü 8. kattan düşen damat öldü

Düğün günü 8. kattan düşen damat öldü
Düğün günü 8. kattan düşen damat öldü

Gaziantep'te bugün düğünü başlayan 27 yaşındaki genç, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi 53. Sokak'ta ikamet eden Veli Kalkan (27), 8. katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Hayatını kaybeden Kalkan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu akşam kız evinde kınası bulunan gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yapılacak otopsinin ardından olayın sır perdesinin çözülmesi bekleniyor. 

Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi'nde bu akşam kınaları olduğu belirtilen Veli Kalkan'ın Pazartesi günü de düğünün olduğu öğrenildi. CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan'ın kuzeni olan Veli Kalkan'ın düğün davetiyelerinin basılarak dağıtıldığı kaydedildi. Kalkan'ın cenazesinin yarın İçerisu köyünde defnedileceği öğrenildi.  

Ali Koyuncu 

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