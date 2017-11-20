Düğün işkencesinden kaçan damat eniştesinin evinden çıktı

Manisa’daki eniştesine sığınan damadın ise eve geliş görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden ‘İçerde’ dizisinin müziği eşliğinde ‘Damat yine olsa yine kaçarım dedi’ yazısıyla paylaşıldı. Sabaha kadar damadın gelmesini bekleyen sağdıçları ise damada yapacakları şakanın yerine yaşadığı korkunun yettiğini söyledi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki Yağcılar Mahallesi’nde fıkraları aratmayan bir olay yaşandı. Berivan-Ferhat Balaban çiftinin düğününde kız alma töreninin ardından damadın gelini bırakıp kaçması mahalle halkını da ikiye böldü. Kimi damadın kaçarak iyi yaptığını belirtirken, kimileri de damadın daha önce kendisinin de yaptığı şakalardan nasiplenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Düğün sonrası gelini bırakıp kaçan damat Ferhat Balaban günün konusu olurken, damadın sağdıçların yapacağı şakalardan haberdar olması üzerine başına geleceklerden korktuğu için kaçtığı öğrenildi. Sabaha kadar damadın gelmesini bekleyen sağdıçları ise damada yapacakları şakanın yerine yaşadığı korkunun yettiğini söyledi.

“İşkence değil, eğlence”

Damadın sağdıçlarından Cihan Balaban, bunun bir işkence değil mahalle eğlencesi olduğunu belirterek, “20 sağdıçtan birisiyim. Mahallemizin geleneğine göre düğün bittikten sonra gelin eve geldikten sonra damadı tekrar kuaföre götürüp tıraş ettiriyoruz. Ondan sonra işkence deniliyor ama işkence değil bu bir eğlence. Kelime olarak işkenceyle aynı değil. Bir eğlence yapıyoruz kendi aramızda. Üzerine un atmak, boynuna çan takmak gibi. Damat gelini terk edip gitti. Çünkü zaten kaçması imkansızdı 20 sağdıcın arasından. Biz gelin almaya gittik. Tekrar eve döndüğümüzde gelin evin önüne yanaştığında arabadan inmeden o tuvaletinin geldiğini söyleyerek arabadan indi. Gelin daha arabadaydı. O ara evin arka bahçesinden başka biri alıp gitmiş. Kaçma sayılmaz aslında o terk edip gitmiş düğünü. Arkasından kovalayan olmadı zaten. Sonra biz aradık kim yapmış olabilir nereye gitmiş olabilir. Bekledik. Yeni evinde, annesinin evinde, kız evinde her tarafta sağdıçlar bekledi. Gelini terk edip gitti korkudan. Bu korku ona ömür boyu yeter. Biz sağdıçlar olarak bu korkuyu ona düğün hediyesi olarak hediye ediyoruz. Geçen yıl 27 Kasım'da aynısını ben yaşadım. Yine o kaçan arkadaş başroldeydi” dedi.

Damadın bir diğer sağdıcı Yusuf Zafer Gök ise şunları söyledi:

“Gelin indirmesi sırasında havaya ateş açılıyor. O sırada ondan faydalandı. Herkesin dikkati oraya yöneldiğinde kaçırdık biz damadı. Ondan sonra da bir daha bulamadık. Evin önünde nöbet tuttuk ama yakalayamadık. Düğün gecesi yırttı. Sadece o akşam olan bir şey. Ondan yırttı ama benim düğünümde de yapamaz tabi. Ben ona yapamadığım için”

Oğlunu bulana verilecek 500 lira ödülü az buldu

Damadın babası Hasan Balaban ise sağdıçların oğlu Ferhat'a sahip çıkamadığını ve ellerinden kaçırdığını belirterek, “Gelini indirdikten sonra oğlan işkence edilmemek için kaçtı. Saat 2-3'e kadar ben yatmadım. Aradılar ama bulamadılar herhalde. Hala daha bulamıyorlar. Şimdi bulana 500 lira ödül koymuşlar. Ben ‘Bu ödülü arttırın. Ayıp benim oğlana 500 lira mı ödül koydunuz. Paranız yoksa gelin para vereyim’ dedim. Gelinle balayına gittiler” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Delen ise geçtiğimiz yıllarda aynı eğlence nedeniyle bir kişinin hastanelik olduğunu belirterek, “Ne yaparsan onu bulursun. Geçen sene de düğün oldu. Aynı sağdıcına uyguladı. Semer vurdular, suya götürdüler, bir çuval unu başından aşağı döktüler. Ona sıra gelince kendisi kaçmış. Sağdıçların suçu bu kaçırmayacaklar” dedi.

Sadık Cangel - Önder Aydın - Aykut Yeniçağ

