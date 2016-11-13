Kaza, Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Yazıcı yönetimindeki 52 AZ 489 plakalı minibüs, Bahtiyarlar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Muhammed Arif Yaşar hayatını kaybederken, sürücü Yazıcı'nın yanı sıra minibüste bulunan Nevzat Yaşar, Aykut Yaşar, Emircan Yazıcı, Muhammed Karadeniz, Ünal Çakır, Ahmet Yılmaz ve Muratcan Güven yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gürgentepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumları ağır olan yaralılardan bazıları ise ilk müdahalelerinin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Kazanın düğün konvoyunda meydana geldiği, şarampole devrilen yolcuların erkek evinden kız evine kına götürdükleri öğrenildi.

Metin Akyürek

ORDU