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Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

16 Eylül 2016 13:47

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki Alaattin Eser’in kullandığı 04 T 0225 plakalı ticari taksi, aşırı hız nedeniyle direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle şarampole uçtu.

Kazada araç şoförü Alaatin Eser ile yanında bulunan ve isimleri belirlenemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırıldı. Düğün konvoyunun Ağrı’nın Patnos ilçesinden Batman’a gelin almaya gittiği bildirildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Özcan Beşkardeş

Etiketler: Bitlis, düğün konvoyu, kaza


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