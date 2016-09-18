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Düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

Elazığ’da düğün konvoyundaki bir otomobil ile taziyeden dönenlerin bulunduğu minibüs çarpıştı. Şarampole uçarak ters dönen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

18 Eylül 2016 19:54

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadlı Çelik idaresindeki 23 AR 374 plakalı otomobil, düğün konvoyunun önüne geçmek isterken aynı yönde giden taziyeden dönenlerin bulunduğu Çetin Tütüncü’nün yönetimindeki 34 GC7625 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Çelik’in kullandığı otomobil şarampole uçarak ters döndü. Ters dönen araçtaki 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, düğün konvoyunda bulunanlarla birlikte olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'dan gelin alınarak düğün için Malatya'ya gidilirken kazanın meydana gelmesi sonucu düğün konvoyu beklemek zorunda kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: düğün konvoyu, kaza


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