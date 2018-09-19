Düğün konvoyunda pompalı tüfek dehşeti

Olay, Adana Çevre Yolu Borsa Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki bir hafif ticari araçta bulunan ve elinde pompalı tüfek olan kişinin havaya art arda ateş ettiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın plakasını belirleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Yaptığımız iyi bir şey değil ama attığımızda ses fişeğiydi'

Yapılan çalışmalar sonrası pompalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen E.F.D. (22) Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli şahıs, hastane çıkışında, "Yaptığımız iyi bir şey değil ama attığımızda ses fişeğiydi, gerçek mermi değildi" dedi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan işlem yapılacak

Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak getirilmesi talimatının verildiği ve şüpheli hakkında ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan TCK'nın 170/1-c maddesi gereğince işlem yapılacağı belirtildi.

Ahmet Ataş - Mustafa Uslu

