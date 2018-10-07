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Düğün magandaları adliyeye sevk edildi

Düğün magandaları adliyeye sevk edildi
Düğün magandaları adliyeye sevk edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği düğünde havaya ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2'si muhtar 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Dönmez Mahallesi'nde gece geç saatlere kadar devam eden düğünde bazı kişiler, davetliler oynadığı sırada havaya ateş açtı. Magandaların ateşlediği silahlardan çıkan kurşun, masada oturan Necmi Çelik'in (55) başına isabet etti. Silahı kimin ateşlediği tespit edilemezken, 112 ambulansıyla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet savcısı nezaretinde incelemelerde bulundu. Düğünde davetliler tarafından çekilen görüntüleri tek tek inceleyen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde ateş edenleri tespit etti. Dönmez Mahalle Muhtarı M.A., Akbaşlar Mahalle Muhtarı E.A. ile Ö.B. ve R.T. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Şüphelilerin savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkması bekleniyor.

Hayatını kaybeden Necmi Çelik'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip köy camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Seyfettin Aras
 

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