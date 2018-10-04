Düğün magandaları yine iş başında

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabasındaki Baladız Mahallesi'nde geçtiğimiz gün bir düğünde mermiler adeta havada uçuştu. Açık alanda yapılan kına gecesinde ortaya çıkan magandalar, kalabalığa aldırmadan etrafa gelişigüzel şekilde ateş açtı. Magandaların silah sesleri zaman zaman kına gecesinde çalan müziği dahi bastırdı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, söz konusu düğünde ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Feti Kılıç

