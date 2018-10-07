Düğün magandası kurşunuyla ölüme 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Dönmez Mahallesi'ndeki meydanda bulunan düğün alanında gece geç saatlere kadar devam eden düğüne katılan magandalar, davetlilerin oynadığı sırada havaya ateş açtı. Magandaların ateşlediği silahlardan çıkan bir kurşun o sırada masada oturan Necmi Çelik'in (55) başına isabet etti. Silahı kimin ateşlediği tespit edilemezken, 112 ambulansıyla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından İnegöl jandarma komutanlığına bağlı ekipler İnegöl Cumhuriyet Savcısı nezaretinde incelemelerde bulundu.

Jandarma çekilen tüm cep telefonu görüntülerini topladı

Olayın ardından harekete geçen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiği düğünde davetliler tarafından çekilen tüm görüntülere ulaşıp tek tek incelemeye aldı. Düğünde ateş edenler teker teker tespit edildi. Ardından isimleri belirlenen aralarında Dönmez Mahalle muhtarı M.A. ile Akbaşlar Mahalle muhtarı E.A.'nın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan otopsi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırılan Necmi Çetin'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Yakınları tarafından İnegöl'e götürülen cenaze İnegöl Gasilhanesine götürüldü. Evli olduğu öğrenilen Çetin'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip köy caminde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Olayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

Salih Bakıcı

