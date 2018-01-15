Düğün salonu hırsızları kamerada

Olay, Avcılar'da bir düğün salonunda geçtiğimiz günlerde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunun önüne gelen 3 kişi önce bir süre etrafı gözetledi. Ardından içlerinden birisi cebinden çıkarttığı levye ile demir kapının menteşesine denk gelecek şekilde camı kırdıktan sonra dikkat çekmemek için düğün salonu etrafında bir süre daha tur attı. Daha sonra tekrar düğün kapısının ön kısmına gelen zanlılardan birisi önce demir parmaklıklarına tırmandı sonra demir kapıların menteşesinin kilidini açarak arkadaşlarıyla düğün salonunun içerisine girdi.

Düğün salonunun odalarını tek tek gezdiler

Düğün salonundan içeriye giren 3 kişi ellerindeki fenerler aracılığıyla ortamı keşfetmeye başladı. Giriş katta aradıklarını bulamayan hırsızlar 1. kata yöneldi. Her bir odayı kontrol eden hırsızlar kapısı kapalı olan odalara ise camlarını kırarak girdi. Bir ofisin içerisinden bir miktar para alan hırsızlar kattaki son oda olan kamera odasına gelerek burada piyasa değeri 30 bin TL olan kamera ve fotoğraf makinesini alarak yanlarında getirdikleri çantalara doldurdular.

Çantalara doldurdukları elektronik eşyaları alıp kayıplara karıştılar

3 hırsız çaldıkları eşyaları çantalarına doldurduktan sonra çıkış yapmak için hazırlık yapmaya başladı. Giriş yaptıkları kapıdan çıkamayacaklarını anlayan hırsızlar düğün salonunun arka kapısına yöneldi. Buradan yanlarında getirdikleri çantalara doldurdukları 30 binlik elektronik eşyalarla kayıplara karıştılar.

Düğün salonuna giren hırsızlar kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde düğün salonunun ön kapısına gelen 3 kişi bir süre etrafı gözetledikten sonra ön kapının camını kırıyor. Dikkat çekmemek için tekrardan birkaç tur attıktan sonra düğün salonunun önüne gelen hırsızlar içlerinden birisinin demir kapıya tırmanarak kapıyı açmasıyla düğün salonuna giriyor. Giriş katta bir süre etrafı inceleyen hırsızlar daha sonra 1. kata çıkarak burada odalara giriyor. Odaların her birini didik didik arayan hırsızlar son olarak kamera odasından kamera ve fotoğraf makinelerini alıyor. Yanlarında getirdikleri çantalara elektronik eşyaları koyan hırsızlar daha sonra düğün salonunun arka kapısından kaçıyorlar.

Ufuk Kıvık