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Düğün salonunda atılan havai fişek yangın çıkardı

Söke’de düğün salonunda atılan havai fişek kuru otları tutuşturunca heyecanlı dakikakalar yaşandı.

Düğün salonunda atılan havai fişek yangın çıkardı

18 Eylül 2016 07:37

Söke-Kuşadası Karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda eğlencenin klasik araçlarından biri olan havai fişek bu kez güzel görüntüler oluşturmak yerine adeta faciaya davetiye çıkarıyordu. Açık hava düğün salonunda atılan havai fişeklerden birinin kıvılcımı, düğün salonu arkasında bulunan kuru otlarla dolu araziye düştü. Kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüen alevlere ilk müdehale düğün salonu görevlileri ve vatandaşlarca yapılırken, olay yerine gelen itfaye sönen alevlere soğutma çalışması yaptı. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, yangının söndürülmesi düğünde bulunan kalabalığın rahat bir nefes almasını sağladı.


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