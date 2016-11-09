Türkiye'nin en büyük kervansaray oteli olan Şirehan’dan, 2017 yılında evlenecek olanlar için güzel haber geldi. Gaziantep'te hem yaz, hem de kış düğünlerinin favori mekanı olan Şirehan, yeni evlenen çiftlere unutulmaz bir gece de yaşatacak. Şirehan’da düğün yapanlar, yeni evli çiftler için özel olarak düzenlenen Hürrem Sultan balayı odasında bir gece misafir edilecekler.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Şirehan, buram buram tarih kokan yapısı, mistik havası ve unutulmaz lezzetleri ile yerli ve yabancı konuklardan büyük ilgi görüyor. 1885 Yılında Halep Valisi Cemil Bey’in taliamatları ile yapılan Şirehan, Osmanlı dönemine ait en güzel kervansaraylar arasında yer alıyor.

Her mevsim gözde mekan

Her taşında bir tarih yazılı olan Şirehan, yerli ve yabancı turistlerin yanında düğün yapacak yeni çiftlerin de gözdesi haline geldi. Şirehan’ın otantik avlusunda yapılan yaz düğünleri gibi kış aylarında yapılan salon düğünleri de unutulmaz bir düğüne imza atmak isteyen çiftler tarafından tercih ediliyor. Tarihin, konforun ve lezzetin mekanı olan Şirehan Otel, yeni çiftlere en mutlu günlerinde rüya gibi bir düğün gerçekleştirmek için her türlü ayrıntıya büyük önem veriyor.

Hürrem sultan balayı odası hediye

Şirehan Group Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas, nişan ve düğün gibi etkinliklerin insan hayatındaki tarihi günler olduğunu belirterek, “Bu tarihi günü, Gaziantep’in tarihi ve kültürünü yansıtan, adeta bir müzeyi andıran, mistik ve otantik bir ortamda geçirmek isteyen çiftlerimizi Şirehan Otel’e bekliyoruz. 2017 yılı için düğün rezervasyonlarını almaya başladık. Üstelik çiftlerimize büyük bir sürprizimiz var. Önümüzdeki yıl otelimizde düğün yapacak olan çiftlerimize, özel olarak düzenlenmiş olan Hürrem Sultan balayı odasında bir gecelik konaklama hediye edilecektir” şeklinde açıklamada bulundu.

Her ihtiyaca özel salonlar

Gelin adaylarının nişan, kına ve düğünler için rüyalarını süsleyen Şirehan Otel’de her ihtiyaca özel salonlar bulunuyor. Düğün, nişan ve kına gibi gecelerin yanında, her türlü kongre, sempozyum ve toplantıya da başarı ile ev sahipliği yapan Şirehan Otel’de, 50 kişiden 600 kişiye kadar farklı sayıdaki gruplar için 17 salon bulunuyor.