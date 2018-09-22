Düğün yerine hastaneye gittiler

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinden meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mehmet Hamdi A. idaresindeki 42 FA 522 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Bu sırada arkasında gelen Mehmet Ç. idaresindeki 06 PZH 87 araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 42 FA 522 plakalı araç sürücüsü Mehmet Hamdi A. ile diğer araçta bulunan Tülay Ç. hafif şekilde yaralandı. Her iki yaralı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardında taburcu edildi.

Hurdaya dönen otomobil kaza yerinden kaldırılırken, Mehmet Ç'nin Bursa'ya bir yakının düğüne gittiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Seyfettin Aras

