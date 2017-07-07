Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, Köprüköy şehir merkezine 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 PG 995 plakalı minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 38 YP 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç şarampolden aşağıya yuvarlandı. İlk belirlemelere minibüste bulunan 1 kadın hayatını kaybetti, minibüs şoförü ile birlikte 6’sı ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, minibüste bulunanların Samsun’dan Kars’a düğüne gittikleri öğrenildi.

Şahap Çakır