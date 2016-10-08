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Düğün yolunda feci kaza: 15 yaralı

Elazığ’da kadın sürücünün kullandığı otomobil, kavşağa çarpıp karşı şeride geçerek düğüne giden minibüse vurdu. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan minibüs direğe çarparak durdu 15 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri yaralıları çıkardığı sırada direk yan yatmaya başladı ancak yere düşmeden durması olası bir faciayı önledi.

Düğün yolunda feci kaza: 15 yaralı

08 Ekim 2016 19:55

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 10. kilometresinde Yukarı Demirtaş köyüne dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilgün Güzel idaresindeki 23 LK 862 plakalı otomobil ile Malatya istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa çarptı. Çarpmanın durduramadığı otomobil kavşağın üzerinden geçerek düğüne gidenleri taşıyan Sadık Dağın yönetimindeki 23 EZ 250 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmasının etkisi ile yoldan çıkan minibüs ise elektrik direğine vurarak durabildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti. Bu sırada minibüsün çarptığı direk yaralı ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu yere doğdu yatmaya başladı. Kurtarma ekipleri yaralıları ve kendilerini kurtarmak isterken, direk yere düşmeden havada asılı kalması olası bir faciayı engelledi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Kazadan yara almadan kurtulan minibüs şoförü Sadık Dağın, araçta 14 yolcunun bulunduğu belirterek, otomobilin kavşağı geçip kendilerine çarptığını söyledi.
Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı. 

Etiketler: kaza, minibüs


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