Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 10. kilometresinde Yukarı Demirtaş köyüne dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilgün Güzel idaresindeki 23 LK 862 plakalı otomobil ile Malatya istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa çarptı. Çarpmanın durduramadığı otomobil kavşağın üzerinden geçerek düğüne gidenleri taşıyan Sadık Dağın yönetimindeki 23 EZ 250 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmasının etkisi ile yoldan çıkan minibüs ise elektrik direğine vurarak durabildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti. Bu sırada minibüsün çarptığı direk yaralı ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu yere doğdu yatmaya başladı. Kurtarma ekipleri yaralıları ve kendilerini kurtarmak isterken, direk yere düşmeden havada asılı kalması olası bir faciayı engelledi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

Kazadan yara almadan kurtulan minibüs şoförü Sadık Dağın, araçta 14 yolcunun bulunduğu belirterek, otomobilin kavşağı geçip kendilerine çarptığını söyledi.

Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.