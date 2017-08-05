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Düğün yolunda hayatını kaybeden 6 kişiye son görev

Karaman’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2’si çocuk 6 kişi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Düğün yolunda hayatını kaybeden 6 kişiye son görev

05 Ağustos 2017 19:10

Karaman Devlet Hastanesi’nde dün gece otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi. Kazada ölen sürücü Birol Şan (53), eşi Durdane Şan (50), oğlu Muhammet Şan (22) ve annesi Dursun Şan (72) için ikindi namazını müteakip Musalla Meydanı’nda cenaze namazı kılındı. Namaza, kazada ölen Birol Şan’ın hayatta kalan tek çocuğu Yakup Şan (16), ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Havvanur Demirci (10) ile kardeşi İrem Demirci (4) ise Konya’nın Çumra ilçesinde öğle namazını müteakip defnedildi.

“KAZA DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ”

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında merkeze bağlı Mesudiye köy yolunda meydana gelmişti. Düğün öncesi Kisecik köyünden Karaman’a gelin başı yaptırmak için eşiyle kuaföre giden Tolga Tapramaz (27) idaresindeki 42 VL 396 plakalı otomobil, Karaman’dan Demiryurt köyündeki yakınlarının düğüne giden ailenin içinde bulunduğu Birol Şan (53) idaresindeki 70 AF 930 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlardan 42 VL 396 plakalı otomobil yoldan çıkarak araziye sürüklendi. Can pazarının yaşandığı feci kazada 70 AF 930 plakalı otomobilde bulunan sürücü Birol Şan, Durdane Şan (50), Muhammet Şan (22), Dursun Şan (72) ile Havvanur Demirci (7) ve İrem Demirci (4) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan Tolga ve Handan Tapramaz (25) çifti ile Ayşe Demirci yaralanmıştı.

Mehmet Dağlı 

Etiketler: düğün yolu, Karaman, kaza


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