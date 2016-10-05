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Düğün yolunda kaza: 26 yaralı

Ordu’dan Konya’ya düğüne gelen aileyi taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı.

Düğün yolunda kaza: 26 yaralı

05 Ekim 2016 10:57

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya Ankara karayolu Cihanbeyli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Konya’nın Seydişehir ilçesine düğün için geldikleri öğrenilen Mahmut Ali A. yönetimindeki 52 EN 727 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen minibüste bulunan 32 kişiden 26’sı yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kaza haberleri, konya kaza


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