Diğer
Kategoriler

Düğün yolunda kaza: 3 yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel otomobile arkadan çarpan hafif ticari araç tarlaya uçarken, 3 kişi yaralandı.

Düğün yolunda kaza: 3 yaralı!

21 Ağustos 2017 13:14

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den bir düğün için ailesiyle birlikte yola çıkan Metin Çevik idaresindeki 17 SS 193 plakalı özel otomobil, İnegöl-Bursa yolu üzerinde mola vermek istedi. Özel otomobil yolun sağındaki cebe girmek için yavaşladığı sırada, arkasından gelen Suphi Aydoğdu'nun kullandığı 16 NK 381 plakalı hafif ticari araç özel otomobile arkadan çarptı. Hafif ticari araç yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 74 yaşındakisürücü Suphi Aydoğdu, 39 yaşındaki Emine Yalçınkaya ve 57 yaşındaki Sevim Ceylan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Salih Bakıcı
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç