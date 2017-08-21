Düğün yolunda kaza: 3 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den bir düğün için ailesiyle birlikte yola çıkan Metin Çevik idaresindeki 17 SS 193 plakalı özel otomobil, İnegöl-Bursa yolu üzerinde mola vermek istedi. Özel otomobil yolun sağındaki cebe girmek için yavaşladığı sırada, arkasından gelen Suphi Aydoğdu'nun kullandığı 16 NK 381 plakalı hafif ticari araç özel otomobile arkadan çarptı. Hafif ticari araç yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 74 yaşındakisürücü Suphi Aydoğdu, 39 yaşındaki Emine Yalçınkaya ve 57 yaşındaki Sevim Ceylan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salih Bakıcı

