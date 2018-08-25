Düğünde facia: 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde Ahmet Pekgöz'e ait düğünde ilerleyen saatlerde eğlenmek üzere olan bir kişinin havaya ateş açması sonucu kopan yüksek gerilim hattı davetlilerin üzerine düştü. Olayda Rıdvan Polat, İhsan Polat, Şakir Pekgöz, Vedat Pekgöz ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Yaralıların bir kısmı Kurtalan Devlet Hastanesine, bir kısmı da Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri sürüyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde maganda kurşunlarının isabet ettiği orta gerilim hattının kopması sonucu yaralanan 1'i ağır 7 kişinin tedavileri sürüyor.

Ahmet Pekgöz'e ait düğünde eğlenmek üzere bir kişinin havaya ateş açması sonucu kopan yüksek gerilim telleri davetlilerin üzerine düştü. Olayda yaralanan 1'i ağır 7 kişi, Siirt ve Kurtalan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Görüntülere yansıyan düğün yeri manzarasında, davetlilerin ayakkabıları ve kopan orta gerilim kablosu dikkat çekti.

Selami Deniz - Fikret Toktanış



