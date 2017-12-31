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Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 Yaralı

Kastamonu’da düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale etmek isteyen ambulans ise taş yağmuruna tutuldu. Ambulansın camlarını kırıldı.

Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 Yaralı

31 Aralık 2017 01:43


KASTAMONU (İHA) - 
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde Çay Mahallesinde bir düğün merasiminde iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Bıçaklı kavgada M.U. ağır yaralanırken, H.G. (42) ile O.Y. (18) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, bıçaklı kavgada ağır yaralanan M.U. ile yaralı H.G.’yi Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer yaralıya müdahale etmek isteyen ambulans ise, diğer grubun taşlı saldırısına uğradı. Taşların isabet ettiği ambulansın arka camları kırıldı. Hafif yaralı O.Y., ambulansın camları kırık şekilde Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
M.U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kavgayı ayırmakta büyük güçlük emniyet güçleri, gruba biber gazıyla müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: bıçaklı kavga, düğün, kastamonu

 

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